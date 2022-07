Convenção do Avante fecha nominata federal e encaminha discussão sobre apoio para Governo do RS

publicidade

O Avante fez sua Convenção Estadual na manhã deste sábado, na Câmara de Veradores de Canoas, para homologar as candidaturas do partido à Câmara Federal, Assembleia Legislativa e discutir possíveis coligações para a disputa pelo Piratini.

Em sua primeira eleição no Estado, a sigla terá 32 candidatos a deputado federal, incluindo o ex-presidente do partido no Rio Grande do Sul, Anderson Dorneles, responsável pela implantação de 15 diretórios municipais, a filiação de 5 vereadores, um vice-prefeito e um prefeito em exercício. Também terá 22 candidatos a deputado estadual.

A Convenção encarregou a direção estadual do partido de seguir as discussões sobre a aliança para a eleição ao governo do Estado. Ao longo da semana, o Avante deve reunir-se com candidatos e partidos para encaminhar uma parceria.

Veja Também