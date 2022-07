Damares pretende anunciar nova pré-candidatura nesta quinta-feira

publicidade

A ex-ministra Damares Alves (Republicanos) deve anunciar nesta quinta-feira uma definição para as eleições deste ano. A informação é da assessoria de Damares, que ressaltou os esforços do presidente Jair Bolsonaro para que ela continuasse na corrida eleitoral.

Damares chegou a anunciar que tentaria uma vaga ao Senado pelo Distrito Federal, mas desistiu na última terça-feira, quando Ibaneis Rocha (MDB) e o ex-governador José Roberto Arruda anunciaram um acordo político. No trato, Arruda abandonaria a ideia de ser candidato ao governo, mas Damares deixaria a disputa do Senado, abrindo espaço para a também ex-ministra Flávia Arruda concorrer ao cargo.

As conversas para definição da pré-candidatura de Damares estão sendo feitas entre membros do Republicanos no DF e o próprio presidente da República, que foi base da articulação de Ibaneis com a família Arruda. José Roberto Arruda chegou a dizer que vinha conversando com Bolsonaro e faria aquilo que fosse melhor para a reeleição dele.

Ibaneis, quando formou chapa com Celina Leão como vice, apoiando Damares, ressaltou que estava garantindo um palanque nacional para Bolsonaro. Há possibilidade da ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançar uma candidatura avulsa ao Senado. A cadeira na Câmara dos Deputados não é um desejo dela, enquanto um cargo de vice não vinha sendo analisado pelo Republicanos nas primeiras conversas.

