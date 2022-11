Deputado Giovani Cherini reassume presidência do PL no RS

publicidade

Passadas as eleições, o deputado federal reeleito Giovani Cherini reassumirá a presidência do PL estadual no dia 22 de novembro. Em um acordo com o comando nacional da legenda, presidida por Valdemar da Costa Neto, Cherini estava temporariamente afastado do comando, cabendo ao candidato ao governo do RS Onyx Lorenzoni a presidência da sigla em âmbito regional durante o período eleitoral. Nos últimos meses, o parlamentar ocupou a vice-presidência do PL gaúcho.

Deputado federal mais votado do partido no RS, com 162.036 mil votos, ele tem como meta o aumento do número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em 2024, reafirmando as bandeiras do partido e destacando o apoio a quem chama de "sempre candidatos" Onyx Lorenzoni e Jair Bolsonaro. “Nossas bandeiras continuam as mesmas: Deus, Pátria, família e liberdade”, diz.

O parlamentar assumiu o partido, que na época se chamava PR, em 2016, após ser expulso do PDT por votar a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT). Entre as medidas que implementou na legenda estão a criação do PL Jovem, do PL Mulher e a ampliação da representação política da sigla. Cherini lembra que, quando chegou na agremiação, o PL tinha 17 vereadores e nenhum prefeito, vice-prefeito ou deputado.

“Elegemos dez prefeitos, 15 vice-prefeitos e 85 vereadores, chegando a cinco deputados federais e cinco deputados estaduais, o que confirmou o grande crescimento da sigla no Rio Grande do Sul e uma progressão política de fazer inveja a muitos partidos”, afirmou Cherini. O ingresso do presidente Jair Bolsonaro na sigla, em março deste ano, foi um fator que ajudou a ampliar as bancadas do PL gaúcho no Congresso e na Assembleia Legislativa.