Edegar publica direito de resposta de Leite contra PT por pensão

A candidatura de Eduardo Leite (PSDB) obteve na Justiça Eleitoral direito de resposta sobre um tema recorrente na campanha das Eleições 2022 no RS: a pensão concedida ao ex-governador. Na tarde desta quarta-feira, os perfis do petista no Twitter e no Instagram publicaram vídeo onde Leite defende a regularidade do benefício, do qual abriu mão, após o recebimento de quase R$ 20 mil referentes a dois meses.

"Pedro Ruas (PSol, candidato a vice na chapa de Edegar) me acusa mentirosamente de ter ficado com um dinheiro que não é meu. Eu abri mão de receber qualquer subsídio. Não estou aposentado aos 37 anos. Não pedi nada ilegal e nem recebi qualquer valor de maneira irregular", diz. Ele cobra "seriedade e respeito ao eleitor" no vídeo que tem 30 segundos de duração.

O ex-governador não menciona a devolução de valores recebidos. O assunto é alvo de diversas ações movidas pela candidatura do tucano contra a do petista na Justiça Eleitoral ao longo do período de campanha.