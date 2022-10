Eduardo Leite cita impacto da "polarização" e prega "diálogo" por virada no segundo turno

publicidade

O candidato ao governo do Estado Eduardo Leite (PSDB) citou impacto da "polarização" na eleição para governador. E defendeu o diálogo para conquistar uma virada diante de Onyx Lorenzoni (PL) no segundo turno, no dia 30 de outubro. Em um primeiro turno dramático, decidido na última parcial de apuração, Leite ficou na segunda posição, à frente de Edegar Pretto (PT) por apenas 2.491 votos, em percentual de 26,81% contra 26,77% do petista.

Minutos após a definição, já depois das 22h, Eduardo Leite se manifestou em Pelotas, seu reduto eleitoral. Na primeira fala, citou o impacto da "polarização" em nível nacional nas eleições estaduais. "Aconteceu essa personalização em algumas figuras. Em diversos estados, como aqui, isso teve impacto político, uma resistência de outros grupos", avaliou.

Diante desse cenário, Leite garantiu que estar no segundo turno sem participar desse movimento foi "uma grande vitória". E que seguir resistindo a essa polarização não significa necessariamente estar em cima do muro. "Buscamos o apoio de pessoas que resistem a essa política de forma agressiva. Temos diferenças, mas nunca deixamos de fazer aquilo que acreditamos", frisou.

Leite pontuou as diferenças políticas para outras campanhas, mas garantiu que irá buscar no "diálogo" o apoio daqueles que não foram ao segundo turno. "Vamos dialogar. Temos muita confiança na vitória no segundo turno. Somos do campo de quem busca a construção, e não a destruição. Queremos seguir atacando os problemas, e não as pessoas", definiu.

