Eleições 2022: alegria, frustração e alívio até a última atualização de votos no Rio Grande do Sul

O domingo de eleições no Rio Grande do Sul foi emoções para os gaúchos desde a abertura das urnas, no final da tarde, até a última atualização por volta das 22h20min da noite. Especialmente na campanha para o governo estadual, o resultado surpreendeu logo na arrancada, quando o candidato do PL, Onyx Lorenzoni, apareceu na frente do ex-governador, Eduardo Leite, do PSDB, que vinha liderando a corrida eleitoral nas pesquisas.

As primeiras amostras trouxeram o ex-ministro de Jair Bolsonaro com larga vantagem na liderança e deixaram Leite próximo ao candidato Edegar Pretto, do PT. Conforme os dados avançavam, no entanto, era a frustração petista que se intensificava. Postulante ao Senado, Olívio Dutra, do PT, foi superado por Hamilton Mourão, do Republicanos. O ex-vice-presidente da República contabilizou 44,11% de votos (2.593.294) e deu a primeira amostra que a influência bolsonarista teria força no território gaúcho também neste ano.



Diante do avanço das apurações, a liderança de Onyx Lorenzoni se consolidava cada vez mais, lhe dando a certeza de participação no segundo turno e na liderança. Ao todo, foram 37,50% dos votos válidos.

No entanto, se para o candidato do PL o sentimento era de tranquilidade, do outro lado havia indefinição quanto a quem seria seu adversário. Leite e Pretto disputaram a vaga no segundo turno voto a voto na reta final, com militantes tensos e emocionados a cada nova atualização do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS).



No momento em que a apuração atingiu 90% dos resultados coletados, a frustração de Leite, de não aparecer na liderança como sugeriram as pesquisas, se transformava em preocupação de não chegar ao segundo turno. Ele viu sua vantagem reduzir a cada nova entrada de votos, indo de 6 mil para beirar os 2,5 mil.

Somente quando as urnas atingiram 100% foi possível ao ex-governador o sentimento de alívio e celebração. Ele somou 2.491 votos a mais que seu rival. Nas ruas, sua militância comemorava entusiasmada tamanha a tensão com que a eleição se definiu.



Agora, Leite e Onyx rivalizarão no segundo turno e começam a buscar alianças para o pleito. O balanço final das eleições no Rio Grande do Sul ficou assim: Onyx Lorenzo conquistou 37,50% dos votos válidos (2.382.026 votos), Leite somou 26,81 % (1.702.815 votos), e Edegar Pretto (PT) obteve 26,77% dos votos (1.700.374 votos). O segundo turno acontece no dia 30 de outubro.

