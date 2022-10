Eleições 2022: Eduardo Leite exalta vitória da "convergência pela democracia" no RS

publicidade

O governador reeleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, exaltou o espírito democrático gaúcho ao rompeu a tradição e se tornar o primeiro a se reeleger no Estado. Ao agradecer os partidos e pessoas que fizeram parte de sua coligação; assim como os que manifestaram apoio no segundo turno, ele frisou a "convergência da democracia, do respeito e do diálogo dos que pensam diferente".

Diferente do primeiro turno, quando ficou em segundo lugar na disputa, atrás de Onyx Lorezoni (PL), desta vez Leite se manteve na vantagem desde o início da apuração, pouco depois das 17h. Com 99,79% das urnas apuradas, Leite recebeu 3.678.585 votos (57,10%) e Onyx 2.763.397 votos (42,90%).

"Essa eleição se revelou atípica. O primeiro turno teve resultado fora da nossa cogitação, pela pressão do que o nacional ocasionava", analisou Leite. Para o governador eleito, o confronto de ideias foi decisivo no segundo turno. "No mano a mano, comparando projetos, biografias e currículos, o Rio Grande disse o que quer", definiu.

Ele fez um longo agradecimento aos aliados de largada e até aos improváveis, como o tradicional rival PT. "Agradeço ao MDB e todos os partidos que estiveram conosco. Ao meu PSDB, ao PSD, ao Podemos, ao União Brasil, Cidadania. No segundo turno, a adesão do PSB, do PDT, do Solidariedade e o voto crítico do Partido dos Trabalhadores", comentou. "Recebemos esse coto conscientes de que, se não vem com convergência na agenda e programa, vem do respeito e do diálogo", repetiu.

O governador Ranolfo Vieira e o vice-governador eleito Gabriel Souza também tiveram grande espaço no cumprimento de Leite. "O Gabriel revelou ao longo dos últimos anos imensa capacidade política, extraordinária capacidade técnica. Tenham todos a certeza que terá absoluto protagonismo no nosso governo para levar o Rio Grande em direção ao futuro", salientou.

"Saúdo com muita alegria o Ranolfo, nosso governador. Essa jornada deixa para mim muito claro. Só consegui estar nas ruas, conversando com as pessoas, defendendo nossa visão para o futuro do Rio Grande pois tinha o coração tranquilo de que estavas nas mãos dele", celebrou.

