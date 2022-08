Eleições 2022: pesquisa mostra disputa presidencial no RS

publicidade

Um levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta quinta-feira, mostrou como está a corrida à presidência da República entre os eleitores do Rio Grande do Sul.

Foram entrevistados no Estado 1.540 eleitores por meio de entrevistas pessoais com eleitores com 16 anos ou mais em 60 municípios entre os dias 20 e 24 de agosto. A pesquisa atingiu um nível de confiança de 95%, com uma margem de estimada de erro de 2,5 pontos percentuais para os resultados gerais.

De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º BR-04128/2022.

Confira os resultados

Estimulada

Jair Bolsonaro (PL): 42,4%

Lula (PT): 34,7%

Ciro Gomes (PDT): 6,5%

Simone Tebet (MDB): 2,3%

Felipe D´Ávila (Novo): 0,6%

Pablo Marçal (Pros): 0,3%

Vera: 0,3%

Léo Péricles: 0,1%

Roberto Jefferson: 0,1%

Constituinte Eymael, Sofia Manzano e Soraya Thronicke (União Brasil): 0,0%

Não sabe/Não respondeu: 5,8%

Nenhum/ Branco/Nulo: 6,9%

Avaliação e Aprovação da administração do presidente Jair Bolsonaro - Estimulada

Ótima: 19,2%

Boa: 22,7%

Regular: 16,2%

Ruim: 8,2%

Péssima: 32,5%

Não sabe/ não opinou: 1,2%

Aprovação da administração do presidente Jair Bolsonaro:

Aprova: 50,3%

Desaprova: 45,2%

Não sabe/ não opinou: 4,5%