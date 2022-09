Eleições 2022: saiba como usar o e-titulo

publicidade

Faltando menos de 30 dias para o primeiro turno das eleições gerais de 2022, a Justiça Eleitoral reforçou a divulgação do aplicativo e-título . Por meio dele, o cidadão consegue ter todas as informações para votar, como sua zona, seção de votação e seus dados.

O aplicativo pode ser baixado em poucos minutos no seu celular. O aplicativo só é válido para quem já possui o título de eleitor, para fazer o título on-line, basta clicar aqui e conferir o processo. Em função do ano eleitoral, o período para novos títulos já encerrou.

É possível ainda utilizar a biometria cadastrada através do aplicativo, mas se não houver cadastro, o título seguirá válido através da senha.

Confira o passo a passo para baixar o app:

Baixe o app do e-Título (Android | iOS) e clique em "Começar no e-Título".

Leia os termos de uso até o final e clique em "Concordo".

Preencha os campos solicitados com os seus dados, como: nome, data de nascimento, selecione CPF ou número do título, nome da mãe e do pai. Caso o nome do pai ou da mãe não apareça na certidão de nascimento, marque a opção "Não consta". Após concluir as informações, clique em "Entrar no e-Título".

Responda as perguntas para validar o seu login no app e clique em “próximo”.

Crie uma senha com seis dígitos e repita no espaço abaixo para confirmar a escolha da senha. Após, clique em "Confirmar senha".

Você já pode acessar seus dados na página inicial.

Após este processo, você já pode utilizar o seu título de eleitor para a votação nas eleições federais e estaduais, que ocorrem juntas, e nas municipais que ocorrem em dois anos.