Eleições 2022: Saiba como usar o WhatsApp para esclarecer dúvidas eleitorais e fake news

publicidade

As eleições gerais de 2022 são no próximo domingo (2). Para esclarecer as dúvidas dos eleitores de forma rápida e prática, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criou um canal Whatsapp para responder dúvidas em relação ao sistema eleitoral, sobre os candidatos, a votação, o trabalho dos mesários, entre outras dúvidas, incluindo notícias checadas pelo TSE. Saiba como utilizá-lo.

O canal funciona através de um número de Whatsapp +55 61 99637-1078, o cidadão pode chamar neste canal e encontrar os tópicos os quais tem dúvidas. Confira a seguir:

Passo número 1 -

Clique em ver tópicos e confira a seguinte tela -

O eleitor pode escolher um dos tópicos que possui dúvida ou interesse em saber mais e selecionar, dessa forma o sistema enviará informações, conforme exemplo:

Ao selecionar o tópico “candidatos e candidatas” o sistema dará novas opções de escolha

Clicando em candidatos e candidatas, o chat fornecerá o site para que o eleitor conheça os nomes que estão concorrendo

Dessa forma, é possível acessar diversos tópicos e informações sobre o sistema eleitoral. Além disso, há um tópico que atualiza constantemente, chamado “fato ou boato?”, no qual o TSE e outras instituições parceiras, dão dicas para que os cidadãos não acreditem em desinformações, podem fazer consultas de informações e ainda checam informações que estão sendo massivamente compartilhadas e disponibilizam as mais atuais, visando diminuir a disseminação de ‘fake news’.

Conforme as imagens abaixo:

O sistema é bastante intuitivo e prático. Para finalizar uma pesquisa e iniciar outra, basta enviar a mensagem “ENCERRAR” e o sistema entenderá que você já buscou as informações que gostaria e que deseja finalizar ou que deseja buscar outro tópico, dessa forma, é preciso mandar uma nova mensagem de “Oi” para que os tópicos sejam reabertos e conversa possa ser reiniciada.

*Supervisão Mauren Xavier