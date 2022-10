"Eleitor está indo às urnas com tranquilidade", afirma Moraes

publicidade

O ministro do Tribunal Superior Eleitoraç (TSE), Alexandre de Moraes, reafirmou neste domingo que as urnas eletrônicas são seguras, transparentes e auditáveis. “Neste ano, a Justiça Eleitoral ampliou o teste de integridade, normalmente realizado em 100 urnas, mas que será realizado em 641 urnas. Esse teste é para comprovar que o programa da urna retrata com absoluta fidelidade o que o eleitor digita”, disse.

O magistrado também fez um balanço das eleições até as 12h. Segundo ele, o eleitor brasileiro no Brasil e no exterior está se “dirigindo às urnas com tranquilidade, mostrando que confia na Justiça Eleitoral”. “Independente do resultado, tenho certeza que a grande vencedora hoje será a sociedade brasileira”, finalizou.

Mais cedo, Moraes votou em um colégio eleitoral na Zona Sul da capital paulista. Depois seguiu para Brasília, onde vai acompanhar a apuração dos votos.

Neste sábado, o magistrado fez um pronunciamento na televisão e no rádio. Ele disse que o primeiro turno das eleições será realizado de maneira segura, transparente e confiável. De acordo com Moraes, a Justiça Eleitoral vai garantir a plena liberdade e segurança no exercício do direito do voto de cada eleitor.

Ele lembrou medidas estabelecidas pelo TSE, como as proibições ao porte de armas em um raio de até 100 metros das seções eleitorais e do uso de celular no momento da votação.

