Em novas propagandas eleitorais, Bolsonaro comemora eleição de aliados e apoio de governadores

Na volta da propaganda eleitoral, nesta sexta-feira, o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), agradeceu os votos que recebeu no primeiro turno das eleições e destacou o apoio que teve de governadores eleitos e reeleitos para o segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro.

"Quero primeiramente agradecer aos 51 milhões de brasileiros e brasileiras que acreditaram em mim no último dia 2 de outubro. Mas agora temos o segundo momento, o segundo turno, que será dia 30 de outubro. Uma caminhada até lá", disse Bolsonaro em uma das inserções. "Eu peço a vocês que continuem trabalhando insistentemente com seu vizinho, com seu amigo, com seu colega de trabalho, para mostrar para ele que o Brasil está dando certo", continuou.

Bolsonaro comemorou os parlamentares eleitos no primeiro turno. "As eleições na Câmara e no Senado sinalizam para o Brasil que estamos no caminho da paz, da ordem e do progresso", acredita.

Na inserção no rádio, Bolsonaro destacou o apoio de governadores que foram eleitos. São eles: Ratinho Júnior (PSD-PR), Cláudio Castro (PL-RJ), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), Mauro Mendes (União Brasil-MT), Ibaneis Rocha (MDB-DF), Gladson Cameli (PP-AC), Antonio Denarium (PP-RR) e Romeu Zema (Novo-MG).

Propaganda eleitoral

A propaganda eleitoral no rádio e na televisão para o segundo turno destas eleições começou nesta sexta-feira (7). O programa político dos candidatos ao cargo de governador em 12 estados e de presidente da República será exibido até o próximo dia 28, dois dias antes da votação, marcada para o dia 30.

No caso dos concorrentes à Presidência da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Bolsonaro terão dez minutos cada um, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. A propaganda na TV será veiculada de segunda a sábado, das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. No rádio, a mídia dos presidenciáveis será das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10.

O primeiro candidato a se apresentar será Lula, de acordo com a resolução 23.610/2019 do TSE, que estabelece como prioridade o candidato que obteve maior votação no primeiro turno. Depois, a sequência será alternada a cada programa ou inserção.