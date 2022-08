Entrevistas, visitas, caminhadas; confira a agenda desta quinta dos presidenciáveis

publicidade

Seis candidatos à Presidência da República divulgaram agenda pública para esta quinta-feira (25). Confira os detalhes abaixo.

Ciro Gomes (PDT)

7h30 - Entrevista para emissora de rádio e de televisão, em São Paulo.

9h - Assinatura do documento "Presidente Amigo da Criança - Abrinq", em São Paulo.

Felipe D'Avila (Novo)

10h30 - Visita a uma fábrica, em Joinville (SC).

13h - Visita a um congresso, em Joinville (SC).

16h30 - Visita a um loteamento, em Joinville (SC).

19h - Lançamento da sua campanha à Presidência e da campanha de Odair Tramontin ao Governo de Santa Catarina, em Joinville (SC).

Jair Bolsonaro (PL)

10h - Cerimônia do Dia do Soldado, com a Imposição da Medalha do Pacificador e da Medalha Exército Brasileiro, em Brasília.

17h - Solenidade de posse dos ministros Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, em Brasília.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

20h30 - Entrevista para uma emissora de televisão, em São Paulo.

Simone Tebet (MDB)

10h30 - Participa de uma sabatina de veículos de imprensa, no Rio de Janeiro.

14h - Caminhada no Buraco do Lume, no Rio de Janeiro.

Soraya Thronicke (União Brasil)

9h45 - Entrevista gravada à emissora de televisão, em Porto Alegre.

10h30 - Visita à Feirinha das Mulheres Empreendedoras das Patroas Zona Sul, em Porto Alegre.

11h - Caminhada e corpo a corpo com eleitores pelas ruas do bairro Cavalhada, em Porto Alegre.

12h10 - Participação no lançamento do projeto "Enjoy Mulher Institucional", em Porto Alegre.

15h - Visita à feira "Expoagas", em Porto Alegre.

Os candidatos à Presidência Felipe D'Avila (Novo), José Maria Eymael (Democracia Cristã), Leonardo Péricles (Unidade Popular), Roberto Jefferson (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU) não têm agenda pública ou não divulgaram seus compromissos oficiais até a última atualização desta publicação.