EPTC prepara desvio e alterações no transporte para passagem de Lula em Porto Alegre

Uma série de desvios e alterações no transporte público de Porto Alegre devem ocorrer nesta quarta-feira por conta da presença do candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva no Centro da cidade.

De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), as avenidas Borges de Medeiros e Salgado Filho deverão ser bloqueadas para passagem da caminhada. Além disso, aproximadamente 60 linhas que possuem terminais na região serão desviadas. A EPTC vai monitorar e realizar os bloqueios conforme necessidade.

Os motoristas que se deslocam para o Centro pela avenida João Pessoa terão a opção de dobrar a direita na rua Prof. Annes Dias (Viaduto Santa Casa) ou acessar a região central pela rua Dr. Flores. Os motoristas que se deslocam a partir da zona Sul pela Praia de Belas poderão dobrar à esquerda na avenida Aureliano Figueiredo Pinto e chegar ao Centro pela Siqueira Campos ou virar à direita ao lado do Viaduto dos Açorianos, acessar a Loureiro e Túnel da Conceição.

Etapas previstas para bloqueios de trânsito

Etapa 1 - Bloqueio nas vias da região do Largo dos Açorianos.

Etapa 2 – Bloqueio da Duque de Caxias em frente ao Palácio Piratini.

Etapa 3 – Desvio da Duque de Caxias à esquerda na Gen. João Manoel.

Etapa 4 – Desvio da Borges para avenida Loureiro da Silva, bairro ao Centro, ao lado do Viaduto dos Açorianos. No outro sentido, os desvios e liberações acontecem conforme a passagem de manifestantes.

Etapas previstas para bloqueios de transporte coletivo

Etapa 1 - Em razão da concentração de pessoas e do bloqueio nos dois sentidos da avenida Borges de Medeiros, a Borges e Salgado Filho ficarão desatendidas.

Etapa 2 - As linhas de transporte coletivo e de lotações que vêm da Zona Sul, sentido bairro ao Centro, não subirão a Borges. Sairão pelo lado direito do Viaduto da Borges e farão a conversão para avenida Loureiro da Silva na frente do Largo Zumbi dos Palmares, com embarque e desembarque na própria Loureiro no sentido ao Gasômetro.

Etapa 3 - As linhas de transporte coletivo e lotações que acessariam a Salgado Filho após as 16h sairão pelo lado do Viaduto Imperatriz Dona Leopoldina, seguirão pela Loureiro da Silva, retornarão pela alça da Washington Luiz, Borges de Medeiros, alça da Antônio Klinger Filho e Loureiro Da Silva se assim estiver permitido. Se não for possível, o retorno será no prédio da Receita Federal (Chocolatão).