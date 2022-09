Galeria: Veja fotos do debate com candidatos ao Senado pelo RS

publicidade

Os candidatos ao Senado do Rio Grande do Sul debateram na tarde desta quarta-feira no Teatro Amrigs suas propostas para áreas essenciais, como saúde, educação, segurança e geração de empregos. A realização foi feita pelo Correio do Povo, Rádio Guaíba e a Amrigs.

Ao longo das mais de duas horas, os aspirantes a uma cadeira em Brasília se confrontaram sobre seus planos de governo. As questões ideológicas acabaram vindo à tona em um momento ou outro, mas ficaram em segundo plano. Confira a galeria de imagens do Correio do Povo.