Geraldo Alckmin será o responsável pela transição do governo

publicidade

O vice-presidente eleito no último domingo, Geraldo Alckmin (PSB), foi escolhido para coordenar a transição de governo. Ex-governador de São Paulo, Alckmin será responsável por lidar com a equipe do atual governo para pegar informações e fazer a transição de informações e equipes.

Gleisi Hoffmann e Aloizio Mercadante também vão integrar o grupo.

O período de transição, regulamentado pela lei 10.609/2002 e pelo decreto 7.221/2010, objetiva propiciar condições para que o candidato eleito, Lula, possa receber de seu antecessor, Bolsonaro, todos os dados e informações necessárias à implementação do programa do novo governo.

Veja Também