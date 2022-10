Governador do RS, Ranolfo Vieira Júnior, vota em Esteio e fala sobre democracia

publicidade

Nesta manhã de eleições, o governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), votou em Esteio na escola Oswaldo Aranha. O político foi recepcionado com deferência pela comunidade que aguardava ao lado de fora dos portões do colégio. Ele enfatizou este momento de votação.

"A eleição é o momento em que todo o Rio Grande celebra a democracia, isso é fundamental na relação de qualquer nação. Cumpri meu dever cívico de cidadão”, e conclui que seu voto foi importante para a nação. “Tenho certeza que minhas escolhas são muito qualificadas e maduras que vão muito bem representar nestas esferas de poder."

Pouco antes da votação, ele tomou café da manhã com os candidatos ao governo Eduardo Leite (PSDB) e seu vice, Gabriel Souza (MDB), juntamente às lideranças políticas em sua residência. Após, foi a pé ao seu local de votação que fica a poucos metros de distância, junto com os seus apoiadores e colegas de partido.

