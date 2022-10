Governador eleito, Tarcísio diz que vai "governar para todos" e priorizar "social" em SP

publicidade

O governador eleito do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afimou na noite deste domingo que vai governar para todos os cidadãos paulistas e que deverá priorizar áreas sociais após o êxito nas Eleições 2022. "Vamos reunir o time para preparar a transição. A prioridade é o social, cuidar das pessoas em situação de rua, valorização do professor, ensino profissionalizante, investir no programa de aprendiz", disse.

Durante a primeiro entrevista como governador eleito, Tarcísio disse que irá investir nas áreas da saúde e na geração de empregos para São Paulo. Ele relatou que é o momento de "pensar no futuro". "Temos uma grande responsabilidade nas mãos. São Paulo pode contribuir na esfera federal", afirmou, ressaltando que buscará o alinhamento com o governo federal.

O governador eleito disse que vai tirar uma semana para descansar após a campanha. Depois, irá reunir a equipe para dar início à transição. "Vamos começar pelos primeiros projetos, vamos começar com os compromissos de campanha, vamos ver como a gente larga bem", diz.

As prioridades, segundo Tarcísio, serão as áreas sociais. "Cuidar das pessoas em situação de rua, dos dependentes químicos, valorização do professor, ensino profissionalizante, investir no programa de aprendiz", afirmou. Ele também destacou o que chamou de "potencial do campo" e disse que seu governo irá "olhar para o pequeno produtor rural."

Em relação aos secretários, Tarcísio disse que montará uma equipe técnica. "Vamos trazer as competências para cada uma dessas áreas. Todo mundo pode ter certeza que um time técnico para trazer o resultado."

Ele encerrou a entrevista dizendo que São Paulo é estado rico, porém, desigual. "Precisamos equilibrar as regiões e explorar o potencial que o estado tem. Vamos fazer a redivisão dos mercados globais, reindustrializar o estado e trazer novas indústrias para cá."

Perfil governador eleito

Tarcísio Gomes de Freitas nasceu no Rio de Janeiro, em 1975. Formado pela Academia Militar das Agulhas Negras em ciências militares e graduado em engenharia pelo IME (Instituto Militar de Engenharia), atuou como engenheiro do Exército. Entre novembro de 2005 e junho de 2006, serviu na Missão das Nações Unidas para Estabilização no Haiti (Minutah) como chefe de seção técnica da Companhia de Engenharia.

Após passar pela Controladoria-Geral da União (CGU), pelo Ministério da Infraestrutura, pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), atuou na Câmara dos Deputados no cargo de consultor legislativo. Ele foi nomeado ministro da Infraestrutura no governo de Jair Bolsonaro, em 2018, sendo exonerado em março deste ano. À frente do Ministério de Infraestrutura, Freitas costumava registrar as inaugurações de projetos e obras nas redes sociais.