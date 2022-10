Governador Ranolfo vota em Esteio e prega respeito ao resultado das urnas

publicidade

Por volta das 8h30 deste domingo, o governador Ranolfo Vieira Júnior votou no município de Esteio, na região metropolitana. Ainda no Centro Municipal de Educação Básica Oswaldo Aranha, onde exerceu o dever cívico, o chefe do Executivo estadual até 31 de dezembro afirmou que fará uma “transição tranquila com o próximo governador seja ele qual for”.

“Não sou candidato à reeleição, então o que me move é concluir este mandato, fazendo as entregas que precisam ser feitas à sociedade. Todas as contas do Estado estão pagas. Deveremos deixar R$ 1,5 bilhão em caixa para que se honre os investimentos do projeto Avançar que estão em execução e ainda não foram concluídos nesta gestão”, pontuou Ranolfo, que desejou uma “boa votação a todos, com respeito e civilidade, como é característico do povo gaúcho e respeitando o resultado das urnas”.

Seguindo a agenda, em Porto Alegre, Ranolfo se reuniu com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), desembargador Francisco José Moesch. A partir do meio-dia, acompanha o trabalho do Gabinete de Crise montado na sede da Secretaria da Segurança Pública (SSP), na zona sul da Capital, para monitorar o andamento das eleições no Estado.