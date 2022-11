Governador reeleito do RJ vê consolidação do PL

publicidade

Apesar da derrota no domingo passado para o ex-presidente Lula (PT), na disputa à presidência da República, o PL, partido de Jair Bolsonaro, saiu vitorioso e se consolidou no panorama político nacional. A avaliação foi feita pelo governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), que venceu ainda no primeiro turno. Na disputa carioca, ele atingiu 58,67% dos votos. Castro ressaltou que mesmo derrotado, Bolsonaro conseguiu uma votação muito expressiva, somando mais de 58 milhões de votos. Além disso, no Congresso Nacional, a sigla conseguiu formar a maior bancada na Câmara, com 99 deputados, e 15 senadores. “O PL tornou-se um player nacional”, afirmou, ressaltando que o partido conquistou importantes resultados em disputas que sempre ficaram concentradas no dueto PSDB e PT.

Ao citar o bom desempenho da sigla, citou ainda a vitória pelo governo de Santa Catarina, no segundo turno, com Jorginho Mello. No caso do Rio Grande do Sul, o candidato da sigla, Onyx Lorenzoni, chegou à frente no segundo turno, mas acabou perdendo a disputa para Eduardo Leite. O partido também teve candidatura forte em outros estados, como Espírito Santo, Goiás e Rondônia.

Ainda sobre a disputa nacional, ao reconhecer a derrota de Bolsonaro, adiantou já ter conversado com o presidente eleito, Lula (PT), com quem deverá se reunir nas próximas semanas para apresentar projetos relacionados ao Rio de Janeiro.

"Gramado é referência", afirma Castro

Em visita ao Rio Grande do Sul para participar da abertura do Festuris Gramado, o governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), ressaltou a importância da cidade gaúcha no mercado turístico brasileiro. “É uma referência”, resumiu ele, que esteve, na noite de quinta-feira, na abertura oficial do evento. “Há uma excelência de serviços. Não só as belezas naturais, mas a experiência que a uma cidade como essa oferece aos turistas”, avaliou, citando as estruturas gastronômicas, de hotelaria, além das atrações turísticas e de entretenimento.

Segundo ele, essa expertise deve servir de referência para algumas regiões cariocas que ainda não avançaram em seu potencial turístico. Destacou que as localidades mais próximas às praias, como a capital. Porém, o governador aponta a necessidade de maiores investimentos em regiões como a Serra, Nova Friburgo e o Vale do Café. O estado carioca tem ainda outra característica, que segundo ele, precisa de mais atenção: o fato de estado ser porta de chegada para voos internacionais.

Castro foi eleito em 2018 como vice de Wilson Witzel (PSC), que sofreu impeachment, e assumiu a titularidade. Para o segundo governo, acredita ser um “início de um novo ciclo”, na qual os avanços precisam ser mantidos.