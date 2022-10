Itaqui vai disponibilizar transporte ao interior no domingo de eleição

publicidade

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Itaqui disponibilizará transporte coletivo gratuito para os moradores do interior do município votarem no 2º turno das eleições para presidente e governador, no domingo (30). Assim como foi em 2 de outubro, primeiro turno da eleição 2022, os ônibus auxiliarão os eleitores que moram nas localidades do interior para se locomoverem até os seus locais de votação.

Os coletivos passarão nas localidades durante a manhã, o itinerário começará às 7h. Após o voto na urna, os motoristas farão o caminho de volta a partir das 13h.

Locais e Horários:

1 – Saída 7h: Santa Zélia (Itaó) – via Chalé. Destino: Escola Osório Braga (Retorno 13h).

2 – Saída 7h: Tapera do Coqueiro, passando por: Tâmara, Bela União, Curuçu e Passo da Cachoeira com destino à Escola Osório Braga (Retorno 13h).

3 – Saída às 7h: Escola João Matas Solés via Remanso e Parada dos Moro. Destino: centro da cidade (Retorno 13h).

4 – Saída 7h: Escola Clarimundo Pinto, passando por: Angico. Destino: cidade (Retorno 13h).

5 – Saída 7h: Neco Piussi via Berleze e Cerros Verdes. Destino: Escola Luiz Sanchotene (Retorno 13h).

6 – Saída 7h: Casas Brancas (Tuparaí), passando por: Santa Eulália. Destino: Escola Luiz Sanchotene (Retorno 13h).