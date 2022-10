Jerônimo Rodrigues é eleito governador da Bahia

publicidade

O ex-secretário de educação Jerônimo Rodrigues (PT) foi eleito neste domingo para governar o estado da Bahia pelos próximos quatro anos. Com 96,13% das urnas apuradas, o petista soma 52,53% dos votos válidos e não pode mais ser superado pelo ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil).

No primeiro turno, Jerônimo conquistou 700 mil votos a mais do que o adversário e, com 49,45% dos votos válidos, ficou próximo de encerrar a disputa logo no primeiro turno. ACM Neto foi o preferido de 40,8% dos eleitores. Na segunda etapa do pleito, o ex-prefeito soma 47,46% dos votos.

Com a vitória, Jerônimo substituirá Rui Costa, também do PT, como novo morador do Palácio de Ondina. Desde 2006, a sigla não é derrotada nas disputas pelo governo baiano. Antes de Costa (2015 - 2022), Jaques Wagner comandou o estado por oito anos (2007 - 2014).

Escolhido por unanimidade pelo PT na Bahia para ser o candidato ao Governo do Estado, Jerônimo contou com amplo apoio do ex-presidente e candidato à presidência pelo partido, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a campanha.

Trajetória

Nascido no povoado de Palmeirinha, situado a 400 quilômetros de Salvador, Jerônimo Rodrigues iniciou a trajetória política ao ingressar no movimento estudantil enquanto cursava Engenharia Agronômica na UFBA (Universidade Federal da Bahia). Após a formação como engenheiro-agrônomo, decidiu cursar mestrado e foi professor do DCIS (Departamento de Ciências Sociais Aplicadas) da UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana). A atuação em cargos públicos teve origem em 2007, quando foi convidado para atuar como Assessor da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia. Três anos depois, passou a compor a equipe da Secretaria de Planejamento do estado.

Em 2011, foi convidado para fazer parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Após a experiência em Brasília, retornou à Bahia em 2014 para coordenar a campanha de Rui Costa, também do PT, ao governo baiano.

Com a eleição do aliado, foi designado para implantar a Secretaria de Desenvolvimento Rural e voltou a atuar como coordenador na campanha que resultou na reeleição de Costa. No novo mandato, Jerônimo Rodrigues foi alçado ao cargo de secretário de educação do estado.