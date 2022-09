Lula desrespeita a democracia ao pregar voto útil, diz Simone Tebet

publicidade

A candidata do MDB ao Palácio do Planalto, Simone Tebet (MDB), criticou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por pregar o "voto útil" na reta final das eleições. Ela chamou a posição do adversário de desrespeito à democracia. A campanha de Lula tenta tirar votos de outros concorrentes, como Tebet e Ciro Gomes (PDT), para tentar vencer o presidente Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno.

“Eu vejo mais como desrespeito do ex-presidente Lula com a democracia e com o povo brasileiro, porque não é só pregar o voto útil, que é um direito dele. Tentar, né? Ele prega um voto útil, mas não se apresenta ao Brasil. Quem é esse Lula que está chegando? Qual é o projeto que tem para educação? Qual é o projeto de desenvolvimento?”, disse em São Paulo.

Ela afirmou também que Lula estimula a polarização no Brasil e cobrou a participação dele em sabatinas e debates.

"Essa situação é muito triste. Nós estamos indo para o encerramento de uma campanha onde os candidatos que mais pontuam (Lula e Jair Bolsonaro) não vão para debates e não apresentam propostas reais, soluções reais, para os problemas mais graves do Brasil."

Na fala, a senadora se colocou como a única alternativa para derrotar Bolsonaro e Lula nas eleições deste ano.

"Eu sou o voto útil. Represento a única saída que o Brasil tem de não voltar com fórmulas ultrapassadas, de um governo que permaneceu quatro mandatos, mas não fez o dever de casa", afirmou.