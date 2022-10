Lula e Bolsonaro cumprem agenda no RJ e em SP nesta quinta, a 10 dias do 2° turno

publicidade

Os candidatos à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cumprirão agenda de campanha em São Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente, nesta quinta-feira (20), a 10 dias do segundo turno das eleições.

Na capital paulista, o presidente terá cinco compromissos. O primeiro, às 10h, será um encontro com influenciadores. Ainda pela manhã, Bolsonaro concederá uma entrevista a um jornal. À tarde, o chefe do Executivo nacional se reunirá com prefeitos e vereadores de municípios paulistas. O encontro está previsto para as 16h.

Outras duas atividades do chefe do Executivo nacional estão previstas para a noite. Às 19h, Bolsonaro participará de uma entrevista no podcast Inteligência Ltda. Em seguida, o presidente se reunirá com lideranças políticas, às 21h.

O ex-presidente Lula fará caminhada em dois municípios do Rio de Janeiro. A primeira ocorrerá em São Gonçalo, às 12h, com saída a partir da praça Estephânia de Carvalho, conhecida como praça Zé Garoto. O segundo ato com o petista será realizado na capital fluminense, às 17h30. A concentração será na Rua Figueiredo Camargo, n° 351, em Padre Miguel.

Veja Também