Lula e Bolsonaro estão empatados tecnicamente, aponta pesquisa

Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira (20) indica empate técnico entre os candidatos que disputam o Palácio do Planalto no segundo turno das eleições. Na pesquisa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 51,3% dos votos válidos, e o atual presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), com 48,7%.

Considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais para os resultados gerais, para mais ou para menos, o petista pode oscilar entre 49,1% e 53,5%. Bolsonaro, por sua vez, pode variar entre 46,5% e 50,9%.

A pesquisa, de iniciativa do próprio instituto, tem nível de confiança de 95% e ouviu 2.020 eleitores em 160 municípios brasileiros das 27 unidades da Federação, entre 15 e 19 de outubro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º BR-02276/2022.

A pesquisa anterior, realizada entre 8 e 12 de outubro, mostrava Lula com 51,9% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro tinha 48,1%. O que significa queda de 0,6 ponto percentual do candidato petista, e alta de 0,6 ponto percentual para o atual presidente da República.

Lula e Bolsonaro continuam empatados nos outros cenários pesquisados. No levantamento espontâneo, o petista tem 42,8% das intenções de voto, e Bolsonaro, 40,2%. Já na pesquisa estimulada, Lula tem 46,9%, e Bolsonaro alcança 44,5%.

Veja os resultados completos:

Pesquisa estimulada

Lula: 46,9%

Jair Bolsonaro: 44,5%

Nenhum/branco/nulo: 5%

Não respondeu/não sabe: 3,6%

Votos válidos

Lula: 51,3%

Jair Bolsonaro: 48,7%

Pesquisa espontânea

Lula: 42,8%

Jair Bolsonaro: 40,2%

Nenhum/branco/nulo: 5,4%

Não respondeu/não sabe: 11,5%