Lula visita pela primeira vez sede da transição de governo, em Brasília

publicidade

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), visitou na manhã desta quinta-feira (10) o Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), local onde fica a sede da equipe de transição de governo, em Brasília. É a primeira visita do petista às instalações desde que foi eleito, no último dia 30 de outubro.

Lula chegou pouco antes das 11h e não falou com a imprensa. Além da visita, o presidente eleito vai se reunir com parlamentares das bancadas aliadas. Participarão da reunião os partidos da coligação: PSB, PCdoB, PV, PSOL, Rede, Solidariedade, Avante e Agir. Membros do PSD e do MDB também foram chamados.

Nesta semana, o presidente eleito fez um ‘tour’ por Brasília - é a primeira vez que o petista vem para a capital federal desde o resultado das eleições. Lula se encontrou, na quarta-feira (9), com os presidentes Arthur Lira (Câmara dos Deputados), Rodrigo Pacheco (Senado Federal), Rosa Weber (Supremo Tribunal Federal) e Alexandre de Moraes (Tribunal Superior Eleitoral).

Veja Também

Um dos tópicos abordados na reunião com os presidentes das duas Casas do Legislativo foi a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, que visa financiar a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600 mais R$ 150 para famílias com crianças menores de seis anos.

Lira e Pacheco demonstraram, durante a reunião com Lula, "muita disposição de fazer com que as coisas aconteçam com a maior pressa possível", de acordo com o presidente eleito. Questionado sobre a PEC da Transição, o petista disse estar confiante na aprovação do texto, que deve começar a tramitar pelo Senado Federal. A expectativa é que, após o encontro com políticos aliados no CCBB, Lula retorne a São Paulo ainda na tarde desta quinta-feira (10). Não há, ainda, agenda para o dia seguinte, sexta-feira (11).