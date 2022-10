Maquiadora de Márcio França recebeu R$ 16 mil de verba de campanha

publicidade

Empresas que nunca prestaram serviço para ninguém, abertas há pouco tempo, e com endereços residenciais constam na prestação de contas da campanha ao Senado de Márcio França. Entre as notas fiscais entregues à Justiça Eleitoral, destaca-se a da maquiadora do ex-governador, Annyfer Rhaiara de Oliveira Neves, de 29 anos, que usa o nome fantasia de R’Hair Style.

A empresa foi aberta em 16 de julho deste ano em Santos, no litoral de São Paulo. O endereço que consta é o residencial. A nota fiscal número 1 da maquiadora foi emitida no dia 12 de setembro, pouco mais de dois meses depois da abertura. O valor da nota é de R$ 16.000 pelos serviços prestados.

Nossa reportagem entrou em contato com a maquiadora. Ela disse que o valor corresponde aos serviços prestados ao longo da campanha e que apesar de ser a primeira nota fiscal que emite pela empresa, ela trabalha na área desde 2015. "Tenho maquiado ele desde maio", explicou.

Outro profissional de Santos, Rodrigo Ferreira Francisco, também emitiu a nota fiscal número 1 com Márcio França. Foi um serviço de fotografia.

A empresa foi aberta há mais de um ano, em junho de 2021. No entanto, a primeira nota fiscal foi emitida por Rodrigo em 30 de agosto para a campanha de França. A nota corresponde a serviços de fotografia no valor de R$ 30.000.

Outra empresa que prestou serviços para a campanha também foi aberta há mais de um ano e nunca tinha emitido nenhuma nota fiscal fica em Mogi das Cruzes e está no nome do auxiliar de fotografia Jonatan da Fonseca de Oliveira.

Ele emitiu a nota fiscal de número 1 pelos serviços na mesma data da maquiadora, 30 de agosto, e a número 2, em 21 de setembro. Ambas as notas são de R$ 8.000 cada.

Com sede em Paraty, no Rio de Janeiro, a empresa Davi Nascimento Paiva da Silva recebeu duas parcelas de R$ 18.000 cada, ambas no mês de setembro de 2022. A empresa foi inaugurada em 2021, e emitiu as notas fiscais de números 12 e 13 por serviços de conteúdo digital.

Outra prestadora de serviços da campanha de França tem quase dez anos de fundação, porém, com poucas emissões de notas fiscais – quase uma por ano. Aberta em 2013, a empresa Erica Maria Sanches Camargo, de São Vicente, emitiu apenas 12 notas fiscais em nove anos, antes de prestar serviços ao candidato.

A nota de número 13 foi emitida para a campanha pela confecção de 50 "pirulitos", espécie de cartazes publicitários, no valor de R$ 2.500,00.

Estas 7 notas fiscais eletrônicas fazem parte de um total de 16 apresentadas na prestação de contas de campanha do candidato derrotado ao senado Marcio França.

Nenhuma das sete notas especifica o período em que os serviços foram realizados ou se são referentes a um ou mais serviços prestados.

Outro lado

A coordenação da campanha de Márcio França enviou a seguinte nota sobre os prestadores de serviço da campanha:

"A coordenação da campanha ao senado do ex-governador Márcio França declara que todos os prestadores de serviço foram contratados no formato de Pessoa Jurídica e estavam com suas empresas regularizadas. O objetivo de contratar de forma direta os prestadores de serviço é apenas evitar bitributação. Ou seja, quando uma agência de comunicação é contratada, ela, por sua vez, contrata outros prestadores de serviços, o que gera uma segunda tributação e aumenta o custo dos serviços."