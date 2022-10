Michelle Bolsonaro e Damares vêm ao RS por voto feminino

publicidade

Em busca do voto feminino, a primeira-dama Michelle Bolsonaro vem ao RS nesta semana. Em Porto Alegre, ela participa do evento "Mulheres com Bolsonaro e Onyx", na próxima quarta-feira. Acompanhada da senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF), com quem vem percorrendo alguns cidades do país em atos semelhantes, lideranças femininas ligadas à campanha no RS, como a vice na chapa de Onyx Lorenzoni (PL), Cláudia Jardim (PL), também estarão presentes.

O ato está marcado para às 14h22, nas quadras esportivas do Estádio do Zequinha, e além de apoiadoras, o candidato ao governo do RS participará. Havia a expectativa, por parte da campanha, que o próprio Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, viesse pela segunda vez ao Estado no dia 26, no entanto não houve esse espaço de agenda. O presidente esteve em Pelotas, no último dia 11, nos pavilhões da Fenadoce.

No RS, o eleitorado feminino é composto por 4,5 milhões de mulheres, o que representa 53% do total de gaúchos aptos a votar.