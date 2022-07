Ministro da Justiça defende transparência e Forças Armadas nas eleições

publicidade

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, apoia o discurso do presidente Jair Bolsonaro e diz que as eleições deste ano devem ser transparentes e contar com as sugestões das Forças Armadas.

"Nós temos que ter transparência", disse Torres ao R7. "É como o presidente disse, a Mega-Sena, por exemplo, tem duas, três apurações simultâneas para que não gere dúvidas. O que nós defendemos é a transparência", completa.

Na sequência, o ministro defendeu a participação das Forças Armadas no pleito desde ano. Os militares foram convidados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para fazerem parte da Comissão de Transparência Eleitoral.

Os militares fizeram uma série de sugestões, que foram rejeitadas parcialmente pela Corte Eleitoral, o que motiva os questionamentos de Torres. "Por que eles não aceitam as orientações da Polícia Federal e das Forças Armadas? ", questiona o ministro.

As declarações foram dadas por Torres à reportagem durante visita a um posto de combustível, em Brasília. O ministro acompanhava o presidente Bolsonaro.