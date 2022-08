Moesch ressalta combate à desinformação como desafio das eleições 2022

publicidade

Buscando ampliar os conhecimentos acerca do processo eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) em parceria com a Agert promoveram nesta segunda-feira um seminário para esclarecer dúvidas sobre a legislação eleitoral, em especial os pontos em que afetam os meios de comunicação. O evento contou com debates sobre o combate à desinformação, as urnas eletrônicas e a legislação eleitoral.

Na abertura do evento, o presidente do Tribunal, desembargador Francisco Moesch, reiterou a importância do jornalismo em uma sociedade democrática. “Nesses tempos em que todos somos consumidores e produtores de conteúdo, a função jornalismo político é de ir além da camada superficial dos acontecimentos”, disse. Ao defender o sistema eleitoral, exibiu um boletim de urna das eleições realizadas em Garibaldi, em abril deste ano. O documento é utilizado para auditar os resultados das urnas.

O presidente da Agert, Roberto Cervo, também destacou o papel do jornalismo no combate à desinformação, estimulando aos comunicadores presentes que se atentem e denunciem a propagação de informações falsas.

Durante a rodada de palestras, o coordenador da Escola Judiciária Eleitoral do TRE-RS, Carlos Vinicius Cavalcante, ilustrou como se deu o início da propagação em massa das notícias falsas e do uso do termo “fake news”, apontando os passos para verificação das informações. O servidor do TRE-RS, Luis Fernando Schauren, dissecou a urna eletrônica, respondendo as principais dúvidas e críticas. Rogério Vargas, secretário Judiciário, e Débora Rodrigues, vice-presidente Jurídico da Argert, repassaram as principais questões acerca da legislação eleitoral para os veículos de comunicação.

*Supervisão Mauren Xavier