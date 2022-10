Mourão exalta força da direita no RS em eleição ao Senado

publicidade

Com mais de 2,5 milhões de votos, o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul. Concentrado em um hotel localizado no Moinhos de Vento desde o início da tarde, Mourão aguardou o resultado da eleição na companhia de amigos e familiares.

O novo senador destacou a participação da Comandante Nádia na reta final da campanha, que teve "grandeza moral". “Estamos mostrando a nossa força do grupo da direita. Quero deixar muito claro que a direita não é nenhum agrupamento de gente troglodita e retrógrada. Muito pelo contrário, a direita é um grupo que entende que nós precisamos ter desenvolvimento econômico, ter mais educação, mais saúde, uma melhor segurança pública, com um Estado que tenha menos intervenção na vida de todos os cidadãos”, completa.

Logo após a apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ultrapassar os 50% dos votos no Rio Grande do Sul e apontar a liderança do republicano, um clima de euforia começou a tomar conta dos correligionários, que dançavam e comemoravam o resultado parcial. Com a confirmação da vitória, Mourão recebeu cumprimentos e abraços. Visivelmente emocionado, agradeceu o apoio que recebeu da Comandante Nádia (PP), que na véspera anunciou a retirada da candidatura e declarou apoio ao republicano.

“Quero agradecer o povo do Rio Grande do Sul que entendeu as minhas proposta e me concedeu a honra de eu representá-lo no Senado, isso pra mim é uma honra e um privilégio. Estou muito emocionado por causa disso, porque eu tenho uma família grande aqui”, afirma.

Após conceder entrevista coletiva no hotel onde se instalou, Mourão se deslocou até avenida Júlio de Castilhos, onde um grupo de apoiadores o aguardava.

Veja Também