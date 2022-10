Movimento se intensifica e diversas zonas eleitorais registram filas no RS

publicidade

No começo da tarde deste domingo, o movimento se intensificou nas zonas eleitorais do Rio Grande do Sul. Filas são registradas em várias regiões do Estado e por diferentes razões. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) gaúcho, uma das principais causas da demora para votar é a biometria. O órgão explicou que em alguns casos há dificuldade em identificar a digital das pessoas, especialmente os idosos e trabalhadores rurais. Isto torna o processo mais lento.



Problemas com a biometria têm causado filas e demora / Foto: Alina Souza

Em Pelotas, por exemplo, algumas urnas tiveram de ser reiniciadas e os mesários foram orientados por telefone para que o problema ser resolvido. Além disso, ocorreram transtornos por conta da biometria, causando uma espera de até 30 minutos para chegar na cabine de votação. O município da Zona Sul do Estado conta com 245 mil eleitores e mais de 3,4 mil mesários estão trabalhando.

Filas em Pelotas durante a votação neste domingo / Foto: Angélica Silveira / Especial / CP

O mesmo cenário pôde ser encontrado em Uruguaiana, na Fronteira Oeste. Filas foram registradas na escola Nossa Senhora do Horto e a demora para votar tem incomodado eleitores. Em Palmeira das Missões, filas se formaram para votar na Escola estadual Três Mártires. O movimento de eleitores aumentou a partir das 10h.

Filas foram registradas em Palmeira das Missões / Foto: Tribuna da Produção / Divulgação / CP

Na região Metropolitana, em Guaíba, na escola municipal Amadeu Bolognesi, no bairro Colina, o tempo médio aguardado nas filas é de dez minutos. Já em Porto Alegre, no Colégio Bom Conselho, na 2ª Zona de Porto Alegre, há filas e um movimento intenso no trânsito na rua Ramiro Barcelos. O motivo principal é o embarque e desembarque de eleitores.



Movimento intenso no colégio Bom Conselho / Foto: Adriana Androvandi / Especial / CP



Seções lotadas e filas também aparecem em Porto Alegre neste domingo de votação / Foto: Alina Souza

O problema com filas por conta da biometria também tem sido encontrado em outros locais do Brasil. Em Campinas, no interior de São Paulo, na Escola Estadual Coronel Firmino, a lentidão provocou espera de várias horas entre os eleitores. Na capital paulista, eleitores de bairros como Indianópolis, Higienópolis e Santa Cecília reclamaram do tempo de espera, mas em menor grau. O problema também tem sido visto em outros Estados.

