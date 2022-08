MPE diz que Bolsonaro não apresentou todos os documentos para registrar candidatura

publicidade

O Ministério Público Eleitoral (MPE) informou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o presidente Jair Bolsonaro não apresentou todos os documentos necessários para o registro de sua candidatura para as eleições deste ano. O órgão pede que certidões de antecedentes criminais referentes ao seu local de domicílio, Rio de Janeiro, sejam reunidas, sob risco de negar a autorização para concorrer ao pleito deste ano.

O documento é assinado pelo procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet Castelo Branco. De acordo com ele, embora tenha registrado as certidões emitidas pelo Poder Judiciário do Distrito Federal, ainda faltam os documentos relativos ao RJ.

"Embora o requerente tenha sido diligente ao juntar certidão de 1ª instância da Justiça Federal relativa à Seção Judiciária do Distrito Federal, acompanhada de certidões de objeto e pé dos processos ali mencionados, as certidões de 1ª e 2ª instâncias da Justiça Federal da circunscrição de seu domicílio eleitoral (Rio de Janeiro) também não foram expedidas para fins eleitorais", informa o documento, no qual o R7 teve acesso.

"O Ministério Público requer a intimação do candidato para sanar as falhas constatadas, sob pena de indeferimento do registro", completa o Ministério Público. O R7 tenta contato com o PL e com advogado da campanha de Bolsonaro.

