Novos 12 governadores redesenham cenário político do país

As eleições em segundo turno em 12 Estados nesse domingo desenharam um novo cenário político no país. Em termos totais, o PT é um dos partidos que sai das disputas executivas com um melhor resultado. Além da vitória de Lula para a presidência da República, conquistou quatro governos estaduais. Por outro lado, das quatro disputas nas quais participava nesse segundo turno, venceu apenas na Bahia, com Jerônimo Rodrigues. Perdeu, contudo, em São Paulo, Santa Catarina e Sergipe.

Outro partido que sai das urnas com quatro governadores é o União Brasil, que já havia vencido no primeiro turno em Goiás e Mato Grosso e ontem conquistou também a principal cadeira em Rondônia e no Amazonas.

Com três vitórias, todas no segundo turno, aparece o PSDB, que só não elegeu governador ontem na Paraíba, onde foi derrotado pelo PSB. Em compensação, ganhou no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso do Sul e em Pernambuco. Também com três governadores, aparecem o MDB, que ontem elegeu Paulo Dantas em Alagoas, que se soma ao Distrito Federal e Pará; e o PSB, que venceu o pleito na Paraíba e no Espírito Santo, depois de ter eleito em primeiro turno Carlos Brandão, no Maranhão.

Se em termos numéricos o Republicanos fica um pouco atrás, com apenas dois governadores, por outro lado, ganha força, na medida em que conquistou o governo de São Paulo, considerado o mais importante do país, com a vitória de Tarcísio de Freitas. O PL, partido de Jair Bolsonaro, venceu ontem em Santa Catarina, que se soma ao Rio de Janeiro.