Para reforçar campanha, Bolsonaro convida atuais deputados e eleitos para café da manhã no Alvorada

Em articulação para obter mais apoio para a campanha no segundo turno das eleições, o presidente Jair Bolsonaro está enviando convites a deputados para um café da manhã no Palácio da Alvorada na próxima quinta-feira (6). De acordo com fontes ouvidas pelo R7, os convites se estendem a parlamentares eleitos e aos que não foram eleitos.

Para obter o maior número de presentes, a Presidência está ligando para os convidados a fim de poupar tempo distribuindo convites. A estratégia é criar um planejamento para aprofundar o plano de governo, ouvir os parlamentares sobre as demandas para um eventual novo governo e atrair aliados para enfrentar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida pelo cargo de chefe do Executivo.

Na segunda-feira (3), um dia após o resultado do primeiro turno, o presidente iniciou as ações para tentar conquistar mais votos. Ele garantiu apoio de governadores reeleitos em primeiro turno, como Romeu Zema (Novo-MG) e Ibaneis Rocha (MDB-DF).

O presidente garantiu, ainda, aliança com o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB). O tucano também vai apoiar a candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos) no estado.

