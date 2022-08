Podemos declara apoio a Tebet na campanha para a Presidência

publicidade

O Podemos oficializou o apoio à senadora Simone Tebet, candidata do MDB à presidência da República nas eleições deste ano. O anúncio foi feito durante um evento transmitido pelo perfil oficial da parlamentar, na noite desta sexta-feira. Tebet considerou importante ter o apoio do único partido no país que tem uma mulher como presidente nacional, a deputada federal por São Paulo Renata Abreu.

Renata Abreu e o presidente do MDB, o deputado Baleia Rossi, participaram do anúncio junto com Simone Tebet. A candidata também agradeceu qo colega de partido por trabalhar com ela até o último dia em busca de aliados políticos.

A candidata à Presidência afirmou ainda que o Podemos é o partido com o maior número de prefeitos e vice-prefeitos e ressaltou que "é nos municípios que se ganha a eleição".