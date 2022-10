PP apresenta cinco sugestões para plano de Onyx

publicidade

Onyx Lorenzoni (PL) recebeu o plano de governo da campanha de Luis Carlos Heinze (PP) no ato que oficializou o apoio progressista a sua chapa no segundo turno, contra Eduardo Leite (PSDB), na disputa pelo governo do RS. Foram elencados cinco medidas prioritárias, entre as 189 expostas no documento no ato, na sede do PP, em Porto Alegre. A primeira delas, e que foi destacada por Onyx, diz respeito à educação, com foco na recuperação da aprendizagem e na ampliação do regime de colaboração do Estado com os municípios.

Entre as propostas sugeridas a serem absorvidas às de Onyx, também estão a criação de centros regionais de saúde em parceria com o setor privado, para atendimentos clínicos, exames e procedimentos; melhorar a infraestrutura rodoviário por meio de concessões ao setor privado, com foco em pedágios reduzidos; a redução gradativa do ICMS, criando incentivos fiscais e de financiamento para as áreas de irrigação e armazenamento, além da ampliação de as ações da Lei de Liberdade Econômica; e a criação do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos, por meio de compras feitas de agricultores familiares e distribuição a famílias em situação de vulnerabilidade social.

O encontro, na manhã desta segunda-feira, contou com a presença do senador Heinze, do presidente estadual do PP, Celso Bernardi, da Comandante Nádia, que renunciou à disputa ao Senado próximo ao pleito, e do prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, que esteve à frente da concepção do plano de governo entregue na ocasião, entre outras lideranças que receberam Onyx e sua candidata a vice, Claudia Jardim (PL).

PP entregou propostas para serem absorvidas no plano de governo de Onyx. Foto: Reprodução / Facebook

Nesta terça-feira, o candidato viaja a Pelotas, base eleitoral de Leite. Lá, cumpre agenda com lideranças locais, além de evento de campanha com a presença do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), nos pavilhões da Fenadoce. À noite, ainda há agenda com apoiadores em Rio Grande.