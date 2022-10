Presidente do TRE-RS comemora rápida apuração dos votos do 1º turno no Estado

publicidade

O presidente do Tribunal Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), Francisco José Moesch, comemorou o crescimento da rapidez da apuração do primeiro turno da eleição no Rio Grande do Sul em relação aos principais estados. "Estamos felizes, com um dia muito desafiador", resumiu ele, informando que houve um aumento de 133% de eleitores jovens entre 16 e 18 anos.

De acordo com Moesch, o pleito confirmou os anteriores com realização e fiscalização e isso significou o reconhecimento aos juízes eleitorais das 165 zonas eleitorais gaúchas. Ele elogiou o trabalho dos servidores, assim como dos mesários e presidentes de seção. O presidente elogiou as autoridades, as polícias civil, militar e federal e as Forças Armadas, além de instituições como ABIN, OAB, TRF da 4ª Região, Tribunal de Justiça do Estado, o Tribunal Regional do Trabalho e a Defensoria Pública. Moesch também agradeceu a demonstração da imprensa "em todas as etapas da cobertura muito grande" e acrescentou que os partidos "são decisivos para a realização com termo de responsabilidade".

Por fim, o presidente disse que as pequenas intercorrências são normais em todos estes tipos de processo e reconheceu coisas a melhorar, como a biometria. "Isso já está sendo trabalho e temos que enaltecer o trabalho da TI do TRE-RS". E concluiu: "a pandemia atrapalhou muito o processo da biometria e vamos agilizar isso, porque já temos 75% dos eleitores gaúchos já com a biometria registrada".