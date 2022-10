Presidente nacional do Republicanos diz que "urnas são soberanas"

publicidade

Partido responsável por governar o maior número de habitantes dos estados, após as vitórias em São Paulo e Tocantins, que juntos têm 48,2 milhões de habitantes, o Republicanos frisou o apoio até o final da eleição ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e informou que respeita o resultado final do pleito, que teve Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como vencedor.

“Apoiamos o presidente Bolsonaro até o último minuto. Trabalhamos, mas nas urnas o povo escolheu. As urnas são soberanas. Não há porque duvidar do resultado das urnas, não há porque questioná-los”, afirmou o presidente nacional do partido, o deputado federal Marcos Pereira (SP), em manifestação nas redes sociais.

Além de Tarcísio de Freitas, em São Paulo, e Wanderlei Barbosa, ainda em primeiro turno, no Tocantins o partido elegeu ao Senado nomes como Hamilton Mourão (RS) e Damares Alves (DF), e mais 41 deputados federais.

Marcos Pereira entende que qualquer questionamento seria contraditório, visto o bom desempenho dos quadros do Republicanos. “O resultado está aí. Nós não apoiamos o candidato eleito, mas agora nós precisamos continuar trabalhando em prol do Brasil”, analisa.

O presidente da sigla garante diálogo com os deputados e senadores eleitos, mas acredita que, pelo seu programa de governo, a legenda seguirá independente. “Assim nós poderemos defender os nossos princípios e os nossos valores”, afirma.

No RS, Mourão foi eleito senador com quase 2,6 milhões de votos, o que representa mais de 44% dos votos. O Tenente-Coronel Zucco foi o deputado federal mais votado do RS e o partido ainda elegeu Franciane Bayer e reelegeu Carlos Gomes.