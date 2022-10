Programas eleitorais de Eduardo Leite e Onyx miram públicos diferentes

publicidade

Na reta final do segundo turno, os candidatos ao governo do Estado Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL) miraram em diferentes públicos e trazem estratégias divergentes nos programas eleitorais. Nesta quinta-feira, o tucano falou ao público feminino, destacando suas ações voltada para esse eleitorado. Enquanto isso, o liberal buscou fazer um aceno aos prefeitos e trouxe um pouco das suas propostas de governo.

Ao buscar proximidade com as mulheres, Leite relembrou conquistas históricas do público feminino, como direito ao voto, a criação das primeiras delegacias da mulher e a lei maria da penha. Citou Nísia Floresta, a conquista pela equidade de direitos na Constituição de 1988 e o combate ao feminicídio. Se comprometeu em "avançar pelas mulheres" e relembrou alguns feitos da sua gestão voltado para esse público, como o aumento da patrulha Maria da Penha, a criação das Salas Margaridas. "Chamei mulheres para presidirem dois bancos e sete secretarias", afirmou o candidato.

A inserção finaliza com uma crítica indireta ao seu adversário. "Mesmo não tendo uma primeira dama, sei que posso contar com cada uma de vocês", afirma o tucano, citando sua mãe como inspiração em seguida. "Vocês (mulheres) enfrentam o preconceito com coragem e inspiração."

Em contraponto, no programa eleitoral do candidato do PL, a crítica ao adversário vem logo no incío: ao falar da Região Metropolitana da Capital, repreendeu medidas da atual gestão, como a possível implementação de um pedágio na 118 e a retirada de 282 milhões dos hospitais. Com isso, Onyx se compromete em ser um governador que "vai estar ao lado dos prefeitos".

Em seguida, o programa apresenta uma série de propostas do candidato, entre elas a conclusão de obras que estão em andamento; a construção de uma hidrovia ligando a Lagoa Mirim com a Lagoa dos Patos; o programa gaúcho de desburocratização; o 'serviço voluntário gaúcho', para jovens de até 29 anos e programas de microcrédito para pequenos negócios e microempreendedores.