PSC gaúcho cadastra Roberto Argenta e Maristela Zanotto no sistema do TSE

publicidade

O Partido Social Cristão (PSC) já adicionou no sistema do TSE o candidato ao governo do Estado, Roberto Argenta e a candidata ao Senado, Maristela Zanotto. Sua vice, Nivea Rosa, que é do Solidariedade, também consta. Além deles, os 46 candidatos que devem concorrer a deputado estadual, e os 30 a devem ir a federal também foram registrados no sistema.

Governo: Argenta

Argenta Vice: Nivea Rosa (solidariedade)

Nivea Rosa (solidariedade) Senado : Maristela Zanotto

: Maristela Zanotto 1° Suplente : Eliane Dalacosta

: Eliane Dalacosta 2° suplente: Divina (solidariedade)

Deputado Estadual (46)

Ailton Moraes

Charles Cris

Claudio Doro

Cleo Penha

Daniel Jefferson

Eliseu Vieira

Emerson Machado

Fabiano André

Fernanda Barth

Filipe Lopes

General Carrião

Gloria Figueiro

Jadir Tavares

Jaqueline Carati

Jorge Maretoli

José Odil App

Juliano Cortes

Laureci De Borba

Manoel Machado

Mara Machado

Marcela Lopes

Marcelo Tatau

Margaret Rottmann

Maria

Marli Oliveira

Mauro Fiuza

Max

Motoboy Michel Charão

Paulo

Paulo Opusdei

Paulo Villar

Raul Menezes Taco

Rogério Uberaba

Rosane Dassi

Rose Santos

Sandro Muttoni

Serjão Carreteiro

Su Corrêa

Talim Pacheco

Tarcíz Laus

Tchêquinho

Thiago Raldi

Tiago Pedroso

Vilma Cidade

Vitor Funilaria

Wagner Galardão

Deputado Federal (30)

Alexandre

Antonio Weck

Apostolo Jaime

Arthur Cunha

Barbara Susan

Canhotinho

Carina Belome

Carmem Miranda

Emerson Correa

Ismael Amilivia

Jader Maretoli

Jose Monteiro

Josi Ramos

Lucineide Neves

Marcio Aurelio

Marni Saggin

Mateus Duarte

Mauricio Machado

Missionaria Fabiana Silva

Pastor Celso

Pastor Claiton

Paulo Accinelli

Rener

Ronaldo Ribeiro

Rose

Sargento Flavia

Sergio Pires Dias Cabeludo

Sgt. Edilson Zambarda

Tatiana Armos

Zé Roberto

*Supervisão Mauren Xavier