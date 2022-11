PT confirma convite para MDB integrar equipe de transição

publicidade

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, confirmou, nesta terça-feira, o convite para o MDB integrar a equipe de transição do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Gleisi formalizou a aliança ao lado de Baleia Rossi, presidente do MDB, logo após uma reunião entre as lideranças das legendas.

"Vim aqui fazer um convite formal ao MDB para que integre conosco o processo de transição. Achamos muito importante ter os partidos formalmente, institucionalmente nesse processo", declarou Gleisi. A presidente do Partido dos Trabalhadores também agradeceu o apoio do MDB durante a campanha de Lula no segundo turno das eleições, incluindo a senadora Simone Tebet.

Segundo Gleisi, na quarta-feira serão formalizados os nomes de dez partidos que participaram do processo eleitoral e estarão no conselho político de transição. Ao todo, serão formados 33 grupos de trabalho para a transição de governo. "O MDB pode ajudar muito na questão da agenda nesse processo de transição. O partido tem espírito colaborativo muito grande para que a gente possa avançar nas pautas para o país", disse Baleia. No entanto, segundo o presidente da legenda, o convite ainda será discutido com líderes do partido.

Veja Também

"É uma decisão que não vou tomar sozinho. O MDB tem muitos líderes, vou conversar com cada um deles. Mas posso adiantar que vejo um espírito colaborativo", afirmou. Gleisi também confirmou o desejo de Lula de fazer uma equipe de transição de governo com ampla participação de aliados, mas que quem participar da equipe de transição, necessariamente não será ministro. "O que o presidente deixou claro é para que as pessoas não mantenham expectativa. Transição de governo é uma coisa, composição de ministério é outra”, pontuou a presidente do PT.