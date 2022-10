Região Metropolitana registra grande volume de lixo eleitoral pelas calçadas

publicidade

O Domingo de Eleições começou de forma tranquila nas cidades da região Metropolitana. A escolha dos candidatos aos cargos de governador e presidente do País levou especialmente os idosos a formarem pequenas filas nas primeiras horas da manhã. Em Canoas, o terceiro maior colégio eleitoral do Estado, com 258.232 eleitores, 93 locais de votação e 753 seções eleitorais, até o meio-dia não havia registrado transtornos. Até o momento, três urnas eletrônicas foram trocadas. Poucas pessoas transitavam pelos corredores da escola La Salle em busca das seções eleitorais para registrar o voto na urna eletrônica. O vai e vem de pessoas pela portaria acontecia de forma tranquila. Entretanto, antes de passar pelo portão, na calçada, uma enxurrada de santinhos com candidatos variados podia ser vista pelos eleitores que se dirigiam às salas de votação.

A chefe do cartório da 134ª Zona Eleitoral de Canoas, Elisângela Duarte da Silveira, disse que em comparação com 2020, quando teve um grande registro de mesários faltantes, neste ano não houve muita incidência de faltosos. “Apenas três urnas apresentaram problemas e tiveram que ser substituídas. As escolas que mais apresentaram filas foram Irmão Pedro, Cristo Redentor e também escolas do bairro Guajuviras. Neste ano, todas as seções têm, no mínimo, três pessoas trabalhando.”

Tranquilidade também foi percebida no pleito que se seguiu nas cidades de Sapucaia do Sul e Esteio. Em Sapucaia, na Escola Santa Rita de Cássia, havia muito lixo eleitoral na porta da escola e algumas filas nas seções do educandário. Em Esteio, poucas filas foram registradas na escola estadual Caetano Gonçalves da Silva e os portões da instituição nada tinham de papel ou santinhos de candidatos.