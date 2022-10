Renato Casagrande é reeleito para o governo do Espírito Santo

publicidade

Renato Casagrande (PSB) foi reeleito neste domingo (30) para o governo do Espírito Santo ao vencer Carlos Manato (PL) no segundo turno. Com 94,65% das urnas apuradas, Casagrande tem 53,90% dos votos válidos e não pode mais ser alcançado pelo adversário, que tem 46,10% dos votos válidos.

No primeiro turno, realizado no dia 3 de outubro, Casagrande recebeu 46,94% dos votos válidos, enquanto Manato atingiu 38,48% dos votos válidos.

Casagrande tem 61 anos e nasceu em Castelo, no Espírito Santo. Formou-se em engenharia florestal pela Universidade Federal de Viçosa e em direito pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.

Começou a carreira política no PCdoB. Passou ainda pelo PMDB antes de se filiar ao PSB. Em 1991, foi eleito deputado estadual e, em 2010, elegeu-se pela primeira vez governador do estado, mas perdeu a reeleição em 2014 para Paulo Hartung (MDB).

Entre 2015 e 2018, ele assumiu a presidência da Fundação João Mangabeira, do PSB.

Casagrande foi eleito governador do Espírito Santo novamente em 2018, com 55,45% dos votos, no primeiro turno. Agora, vai para o seu terceiro mandato à frente do Estado.

