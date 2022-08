Saiba o que pode e o que não pode nas propagandas eleitorais

publicidade

Na primeira semana de campanha eleitoral, o Rio Grande do Sul já registrou mais de 100 denúncias de irregularidades nas campanhas. Até esta quarta-feira (24), a cidade com mais denúncias do Estado é Porto Alegre, contabilizando quase 30 irregularidades.

Denúncias referentes a propagandas eleitorais são feitas pelo sistema Pardal, sistema do Ministério Público Eleitoral destinado a receber denúncias com possíveis irregularidades nas propagandas eleitorais.

Além do canal de denúncias, o sistema conta com orientações sobre o que é permitido e proibido durante a campanha.

Para denunciar, confira o passo a passo:

Baixe o APP do Pardal

Clique em denúncias

Propaganda eleitoral irregular

Insira o estado, município, bairro e ponto de referência do local onde aconteceu a irregularidade,

Informe a eleição, o objeto de denúncia que pode ser um partido, coligação, federação ou até mesmo uma denúncia direta a um candidato, é preciso colocar o cargo dele e o nome

Descreva a denúncia e adicione as informações adicionais como: fotos, vídeos e/ou áudios

Para finalizar adicione os seus dados. Não é possível fazer a denúncia de forma anônima.

Saiba quais são as orientações oferecidas pelo sistema do MP Eleitoral -

Alto falantes e amplificadores de som

Pode

Do início da campanha até o dia 1° de outubro entre 8h e 22h (1º turno).

De 03/10/2022, depois de decorrido o prazo de 24 horas do encerramento da votação, a 29/10/2022, entre 8h e 22h (2º turno).

O uso de aparelhagem de som é permitido entre 8h e 24h, podendo ser prorrogado por mais 2 horas no comício de encerramento de campanha.

Uso de camisetas e outros itens por eleitores

Pode

Observadas as vedações para o dia da votação, é permitido a qualquer tempo o uso de adornos referenciando candidatos ou partidos, como forma de manifestação de suas preferências, desde que não tenha sido distribuída por comitê, candidatos ou com a sua autorização.

Carro de som, minitrio e trio elétrico

Pode

Carro de som ou minitrio:

A partir do início da campanha até o dia 1° de outubro até às 22h.

Apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios, desde que observado o limite de volume e distância do veículo.

Não pode

Trio elétrico, exceto para sonorização de comício.

NÃO PODE EM HIPÓTESE ALGUMA

Em bens públicos, ou bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público e bens de uso comum

Confecção, utilização, distribuição por comitê, candidata, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem a eleitora ou eleitor.

Outdoors, inclusive eletrônicos e engenhos ou equipamentos publicitários que se assemelham ou causam efeito visual de outdoor.

Telemarketing

Propaganda eleitoral em sites de pessoas jurídicas ou sites de órgãos ou entidades públicos de qualquer esfera

Sites de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações com endereço eletrônico que não seja hospedado no brasil (deve constar o “.br”).

Perfis falsos ou anônimos para a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral.

Contratação de disparos em massa de conteúdos, por quem quer que seja.

Propaganda eleitoral paga na internet que não seja impulsionamento ou priorização paga de conteúdos contratada exclusivamente por candidata, candidato, partido, federação, coligação ou seus representantes.

Pagamento de disparos de conteúdos na internet que não contenham, de forma clara e legível, o número de CNPJ ou de CPF do responsável, além da expressão propaganda eleitoral.

Envio de mensagens eletrônicas ou de mensagens instantâneas depois de 48h (quarenta e oito horas) da solicitação de descadastramento feita pela pessoa destinatária.

Deixar de mencionar a legenda partidária responsável pela propaganda e todos os partidos que integram a federação ou coligação, se for o caso.

Transmissão, a partir de 30 de junho de 2022, de programa de rádio ou de televisão apresentado ou comentado por pré-candidato.

Utilização de artefato que se assemelhe à urna eletrônica como veículo de propaganda eleitoral

Qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão.

Uso de alto falantes e amplificadores de som a menos de 200 metros dos seguintes locais:

sedes dos poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; sedes dos tribunais judiciais; hospitais e casas de saúde; quartéis e outros estabelecimentos militares; escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatro, quando em funcionamento.

Showmícios e eventos assemelhados para promoção de candidatas e candidatos.

Apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral.

Candidatas e candidatos que sejam artistas se apresentarem em programas de rádio e de televisão, na animação de comício ou para divulgação, ainda que de forma dissimulada, de sua candidatura ou de campanha eleitoral.

Saiba outras proibições aqui.

Adesivos em automóveis

Pode

Adesivo plástico de no máximo de meio metro quadrado em:

automóveis

caminhões

bicicletas

motocicletas

Nos veículos

se for no para-brisa traseiro, o adesivo deve ser microperfurado e o seu tamanho pode atingir a dimensão total do vidro

em outros locais, a dimensão máxima é meio metro quadrado

Não pode

Justaposição de adesivo que exceda meio metro quadrado.

Envelopamento de veículo.

Nenhum outro tipo de propaganda em veículos, a não ser os adesivos.

No dia da eleição

Pode

Manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação, federação, candidata ou candidato, exclusivamente pelo uso de:

bandeiras;

broches;

dísticos;

adesivos.

camisetas.

Não pode

Manifestação coletiva de pessoas portando vestuário padronizados até o término da votação.

Uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata.

Recrutar eleitor ou propaganda de boca de urna.

Distribuição de qualquer material de propaganda no dia da eleição, podendo ser mantida a propaganda que tenha sido divulgada na Internet antes do dia da eleição.

Publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente.

Distribuir ou consentir com a distribuição de material de propaganda no local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição (derramamento de santinhos).

Caracterização de manifestação coletiva e/ou ruidosa.

Abordagem, aliciamento, utilização de métodos de persuasão ou convencimento.

Distribuição de camisetas.

Na cabine de votação, o uso de:

aparelho telefônico celular

máquina fotográfica

filmadora

equipamento de radiocomunicação

ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto

Jornais e revistas:

Pode

Divulgação paga:

De 16/08/2022 até 30/09/2022 (1º turno)

De 03/10/2022 até 28/10/2022 (2º turno)

Divulgação não paga:

Divulgação, por meio da imprensa escrita, de opinião favorável a candidato, a partido político ou a coligação, mas os abusos e os excessos, assim como as demais formas de uso indevido do meio de comunicação, serão apurados e punidos.

Não pode

Publicação que exceda dez anúncios de propaganda eleitoral por veículo, em datas diversas, para cada candidato.

Publicação que exceda, por edição, um oitavo de página de jornal padrão e um quarto de página de revista ou tablóide.

Divulgação mediante pagamento, por meio da imprensa escrita, de opinião favorável ao candidato, partido ou coligação.

ATENÇÃO!

Deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção.

A reprodução virtual das páginas do impresso no site do próprio jornal ou revista na Internet deve respeitar integralmente o formato gráfico e o conteúdo da versão impressa.

Distribuição de material gráfico

Pode

Do início da campanha até o dia 1° de outubro entre 8h e 22h (1º turno).

De 03/10/2022, depois de decorrido o prazo de 24 horas do encerramento da votação, até as 22h de 29/10/2022 (2º turno).

ATENÇÃO!

Todo material impresso de campanha deverá conter o CNPJ ou o CPF do responsável pela confecção, bem como o de quem a contratou, e a respectiva tiragem.

Dimensão máxima do adesivo a ser distribuído é meio metro quadrado

As mesas para distribuição de material de campanha devem ser móveis e não podem dificultar o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos.

Vias públicas

Pode

Pode a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que sejam móveis e não dificultem o trânsito de pessoas e de veículos, devendo ser colocada e retirada entre as 6h e às 22h.

Não pode

Veiculação de propaganda por meio de:

pichação;

Inscrição a tinta;

exposição de placas;

estandartes;

faixas;

cavaletes;

bonecos e assemelhados.



Bens particulares

Pode

Apenas afixação de adesivos em janelas residenciais, de no máximo meio metro quadrado

Deve ocorrer de forma espontânea e gratuita.

Não pode

Nenhum outro tipo de propaganda em bens imóveis particulares, a não ser os adesivos em janelas residenciais.

Qualquer tipo de pagamento em troca do espaço para a veiculação da propaganda.

Justaposição de adesivo ou papel que exceda meio metro quadrado

Emissoras de rádio e de tv

Pode

Convidar as candidatas e os candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais para participar de entrevistas, mas poderão ser apurados eventuais abusos ou excessos que possam configurar tratamento privilegiado.

Não pode

Transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados.

Veicular propaganda política.

Dar tratamento privilegiado a candidata, candidato, partido político ou coligação.

Saiba outras proibições aqui.

Comícios e aparelhagem de som fixa

Pode

Do início da campanha até o dia 1° de outubro entre 8h e 22h (1° turno), podendo ser prorrogado por mais 2 horas quando se tratar do comício de encerramento de campanha.



03/10/2022, depois de decorrido o prazo de 24 horas do encerramento da votação, a 27/10/2022, entre 8h e 24h (2º turno), podendo ser prorrogado por mais 2 (duas) horas quando se tratar do comício de encerramento de campanha.

Candidatos que sejam artistas

Pode

Pode o exercício normal da profissão por candidatas e candidatos que sejam artistas, exceto em programas de rádio e de televisão, na animação de comício ou para divulgação, ainda que de forma dissimulada, de sua candidatura ou de campanha eleitoral.

Crimes relativos à propaganda eleitoral

Não pode

Usar, na propaganda eleitoral, símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, por empresa pública ou por sociedade de economia mista.

Contratar, direta ou indiretamente, grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou desabonar a imagem de candidata, candidato, partido político ou coligação, incorrendo em crime também as pessoas contratadas.

Divulgar, na propaganda, fatos que se sabem inverídicos em relação a partidos ou candidatas e candidatos e capazes de exercer influência perante a eleitora e o eleitor, sendo a pena agravada se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou televisão.

Caluniar alguém, na propaganda eleitoral ou para fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, incorrendo nas mesmas penas quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou a divulga.

Difamar alguém, na propaganda eleitoral ou para fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação.

Injuriar alguém, na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro.

Inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado.

Impedir o exercício de propaganda.

Utilizar organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores.

Fazer propaganda, qualquer que seja a sua forma, em língua estrangeira.

Não assegurar a funcionária ou o funcionário postal a prioridade prevista no art. 239 do Código Eleitoral.

Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita.

*Supervisão Mauren Xavier