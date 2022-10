Seções eleitorais são interditadas por conta da presença de pulgas em Canoas

publicidade

Quatro seções de votação que estavam montadas e prontas para receber os eleitores no ginásio do Colégio São Paulo, no bairro Niterói, em Canoas, tiveram que ser realocadas para salas de aula, no mesmo prédio, em razão da presença de pulgas.

De acordo com o analista judiciário, Alexandre Conte, o fato foi constatado no início da manhã deste domingo. Assim que identificado o problema, houve mudança, dando sequência ao pleito. “A votação transcorreu normal, sem mais incidentes. Não sabemos o que aconteceu, porque o local foi limpo e higienizado anteriormente.” O ginásio teve suas portas fechadas e o acesso interrompido.

