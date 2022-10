Sem citar nome de Lula e do PT, Ciro Gomes endossa apoio do PDT no 2º turno

publicidade

O quarto colocado na corrida à presidência da República nas eleições deste ano, Ciro Gomes, publicou um vídeo manifesto, nesta terça-feira, em que endossa a posição de seu partido, o PDT, em apoiar o candidato Lula no 2º turno. No discurso de 2 minutos e 10 segundos, o pedetista destaca os motivos da decisão da sigla, mas não menciona, em nenhum momento, as palavras "Lula" ou "PT".

"Acompanho a decisão do meu partido, do PDT, frente às circunstâncias. É a última saída. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que resta para os brasileiros duas opções que, ao meu ver, não são satisfatórias", disse no vídeo publicado em suas redes sociais nesta tarde. "Nunca me ausentei ou me ausentarei da luta pelo Brasil. Me posicionarei na defesa do país", completou.

Durante fala, Ciro frisou que não tem interesse em fazer parte do governo em eventual vitória do petista: "adianto que não pleiteio e nem aceitarei qualquer cargo em eventual futuro governo". E acrescentou: "Quero estar livre ao lado da sociedade".

Pronunciamento - "Gravo este vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT". pic.twitter.com/Ttmx06wCWo — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) October 4, 2022

O apoio oficial do PDT à candidatura do PT veio do presidente da sigla Carlos Lupi, que se manifestou mais cedo, após reunião da executiva nacional do partido. "A decisão de apoiar o mais próximo da gente, que é a candidatura do Lula. É o que eu chamo da candidatura do 12 [número do PDT] mais 1. Foi uma decisão unânime", disse.

Ciro que aparecia nas pesquisas eleitorais como terceiro colocado na disputa acabou ficando na quarta posição, com 3,04% do eleitorado que foi às urnas no último domingo (pouco menos do que 3,5 milhões de votos). Lula, que obteve 48,43% dos votos no primeiro pleito, disputa o 2º turno com Jair Bolsonaro, que alcançou 43,20% do eleitorado brasileiro.

"Espero que essa decisão ajude a oxigenar temporariamente a democracia do nosso país. Mas, se não houver a busca de novos ares, novos instrumentos, estaremos à mercê de respiradores frágeis e precários", afirmou Ciro Gomes em vídeo.

