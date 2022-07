Solidariedade anuncia Nivea Rosa como vice de Roberto Argenta na disputa ao Piratini

publicidade

O Solidariedade realizou sua convenção estadual na noite desta sexta-feira na Câmara de Vereadores de Porto Alegre e anunciou o nome da candidata a vice na chapa de Roberto Argenta (PSC). Mulher negra, Nivea Rosa é funcionária pública na área da saúde em Caxias do Sul, professora universitária e tem formação em Psicologia, com pós-graduação em Terapia Familliar, Aconselhamento Pastoral em Psicologia, Docência do Ensino Superior.



A candidata a vice faz parte dos Conselhos de Saúde tanto a nível municipal quanto Estadual e foi diretora da Rede de Atenção Psicossocial (Raps) de 2020 a 2021. "Quero fazer política com um olhar mais humano, olhando para o cidadão e pensando naquilo que o povo precisa", disse ela, que também preside o diretório municipal do Solidariedade em Caxias do Sul.

Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, prestigiou o evento. O presidente estadual do Solidariedade desde sua fundação, em 2013, vereador Cláudio Janta, é lider do governo na Câmara dos Vereadores da Capital.

Ainda em abril, o partido havia confirmado a parceria com o empresário, que foi prefeito e vereador de Igrejinha, além de ter ocupado vaga de deputado federal, mas que nas últimas duas décadas focou na condução dos seus negócios. Além do Solidariedade, o Agir também apoia Argenta. A vaga para o Senado na chapa segue em tratativas.