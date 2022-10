Somente dois candidatos ligados ao futebol se elegem no RS

publicidade

Há quem diga que política e futebol não se misturam. No entanto, desde o tempo da redemocratização, com a participação de jogadores como Sócrates no movimento das Diretas Já, é comum ver pessoas ligadas ao esporte mais popular do país envolvidas na disputa de cargos eletivos, sejam eles ex-atletas, treinadores, árbitros e torcedores-símbolo.

No Rio Grande do Sul, pelo menos dez colocaram seus nomes nas urnas no último pleito, mas apenas dois tiveram êxito e não são novidades. Danrlei (PSD), multicampeão como goleiro do Grêmio vai para o seu quarto mandato como deputado federal, com quase 98 mil votos, e o torcedor Gaúcho da Geral (PSD) foi reeleito na Assembleia Legislativa, chegando perto dos 33 mil votos.

Entre os demais, que acabaram não sendo eleitos, havia três novatos. O mais bem sucedido deles foi o "Maestro" Douglas (União), ex-camisa 10 do Grêmio, que tentou vaga de deputado federal, tendo um bom desempenho nas urnas com mais de 35 mil votos. No entanto, eles não foram suficientes para elegê-lo como titular. O ex-meia que, além do Grêmio fez sucesso no Corinthians será o primeiro suplente de Luiz Carlos Busatto, único deputado eleito pela legenda.

Quem também concorreu pela primeira vez foram Marcelo Pitol (União), ex-goleiro de Grêmio, Caxias e Brasil de Pelotas, e a ex-jogadora, treinadora e dirigente do Inter e da Seleção Feminina, Duda Luizelli (Cidadania). Ambos tentaram, sem sucesso, uma cadeira como deputado estadual.

Os demais, já têm alguma cancha na política. Atletas do Inter nos anos 1990, o ex-atacante “Uh” Fabiano (PSDB) e o ex-goleiro Preto (Podemos), tentaram vaga na Câmara dos Deputados, assim como o ex-árbitro Márcio Chagas (PSol).

O vereador de Porto Alegre Cassiá Carpes (PP), que foi zagueiro na década de 1970 e depois treinador da dupla Gre-Nal e outros 21 clubes não conseguiu se eleger deputado estadual, bem como o ex-centroavante Adriano Chuva (PSD), que já havida disputado eleições municipais em Capão da Canoa.

Confira a “escalação” nas urnas

Deputado Federal

Danrlei (PSD) – 97.824 votos (eleito) – ex-goleiro do Grêmio, já pode ser considerado um veterano, com a conquista do quarto mandato, como 20º mais votado. Nos gramados, conquistou diversos títulos pelo tricolor, entre eles um Brasileirão, três Copas do Brasil e uma Libertadores da América.



Douglas (União) – 35.538 votos – Apenas dois anos depois de pendurar as chuteiras, Douglas, o "Maestro Pifador", disputou cargo eletivo pela primeira vez. Pelo Grêmio, conquistou entre outros títulos uma Copa do Brasil e uma Libertadores da América.

Márcio Chagas (PSol) – 6.738 votos – ele não marcava gols, mas era o responsável por validá-los. Ex-árbitro com projeção nacional, Chagas concorreu a vice-prefeito na chapa do seu partido há dois anos. Agora, buscou vaga na Câmara dos Deputados em um mandato coletivo.



Preto (Podemos) – 2.201 votos – outro ex-goleiro, mas esse do Internacional nos anos 1990. Daniel Lahm foi vereador em Taquara, município pelo qual disputou o cargo de vice-prefeito há dois anos pelo PTB



Uh Fabiano (PSDB) – 2.139 votos – Titular absoluto no ataque do Internacional do final dos anos 1990, na política, Fabiano tem "ficado no banco". Ele foi eleito suplente de deputado estadual há quatro anos, pelo PTB, e suplente de vereador em 2016, pelo PCdoB, e em 2020, pelo atual partido.

Deputado Estadual

Gaúcho da Geral (PSD) – 32.717 votos (eleito) – Juliano Franczak ganhou destaque ao comparecer aos jogos do Grêmio trajando indumentária tradicionalista, o que lhe valeu o apelido adotado também como nome político. Embora não seja jogador, tornou-se um torcedor-símbolo. Vai para seu segundo mandato.

Cassiá Carpes (PP) – 8.240 votos – Presente em eleições nas últimas duas décadas, os mais jovens talvez não lembrem, mas o vereador de Porto Alegre eleito há dois anos pela quarta vez, já tendo sucesso em outros dois pleitos a deputado estadual, foi zagueiro do Grêmio. Depois, como treinador, esteve à frente do tricolor e do Internacional, além de outros 21 times.

Marcelo Pitol (União) – 5.343 votos – Gaúcho de São Lepoldo e oriundo das categorias de base do Grêmio, o ex-goleiro passou por diversos clubes do interior e alguns de outros estados. Seus momentos de maior destaque aconteceram no 15 de Campo Bom, Brasil de Pelotas e no Caxias, onde é ídolo. Estreou na política nessas eleições.

Duda Luizelli (Cidadania) – 2.405 votos – ex-jogadora de futebol do Internacional e da Seleção Brasileira nos anos 1990, sendo uma das primeiras brasileiras a atuar no futebol feminino europeu, onde jogou, por exemplo, no Milan. Foi também dirigente do colorado e da CBF.

Adriano Chuva (PSD) – 1.400 votos – Revelado pelo Juventude, com passagens por Atlético-MG, Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio, o ex-centroavante foi eleito suplente de vereador por Capão da Canoa, sua cidade-natal, há dois anos. Foi sua segunda experiência nas urnas.