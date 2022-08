TCU entrega lista de pessoas com contas irregulares ao TSE

publicidade

O Tribunal de Contas da União (TCU) entregará na quarta-feira (10) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma lista de pessoas que tiveram as contas julgadas irregulares. Com isso, a Justiça Eleitoral decide em quais casos barra ou concede o registro de candidatura para quem pretende concorrer no pleito deste ano.

Os dados serão entregues pelo vice-presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, ao ministro Edson Fachin, presidente do TSE. A corte de contas informou que "Cabe à Justiça Eleitoral, dentro dos critérios legais, declarar ou não a inelegibilidade dos possíveis candidatos a um cargo público".

Os nomes com as contas reprovadas também serão divulgados na internet. De acordo com os dados mais recentes, o Nordeste é a região com maior número de agentes públicos com as contas julgadas irregulares, registrando 2.710 casos, seguida do Sudeste, com 1.552. O Norte tem 1.201 agentes com as contas reprovadas, o Centro-Oeste 712 e o Sul 600.

Além disso, de acordo com informações publicadas pelo Tribunal de Contas, outras 16 pessoas que estão no exterior também tiveram decisões desfavoráveis na análise dos gastos públicos.

Veja Também